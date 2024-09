Pitbull zerfleischt Herrchen (47)

In Cala Millor auf Mallorca wurde ein 47-jähriger Deutscher von seinem Pitbull angegriffen und schwer verletzt.

Laut der Zeitung "Ultima Hora" griff der Hund während des Spaziergangs mit einem Rottweiler plötzlich an und biss den Mann mehrfach. Rettungskräfte fanden den blutüberströmten Hund an einen Laternenpfahl gebunden und den Deutschen mit großer Blutverlust am Boden.

Nach der Erstversorgung kam der Mann ins Krankenhaus. Seine Frau stimmte der Einschläferung des Pitbulls zu.

In Spanien gelten für die Haltung von Pitbulls strenge Regeln, darunter Maulkorb- und Leinenpflicht.