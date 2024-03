Polen: Urnengang bei Russland-Wahl "nicht legal"

Nach Bekanntgabe erster Teilergebnisse der Präsidentenwahl in Russland hat Polen die Abstimmung als "nicht legal" kritisiert.

"Russlands Präsidentschaftswahl ist nicht legal, frei und fair", erklärte das Außenministerium in Warschau am Sonntagabend. Die Wahl sei "unter scharfen Repressionen" und in besetzten Teilen der Ukraine unter Missachtung internationalen Rechts abgehalten worden.

Ersten offiziellen Teilergebnissen zufolge erhielt Kreml-Chef Wladimir Putin bei dem Urnengang knapp 88 Prozent der Stimmen. Damit ist eine weitere sechsjährige Amtszeit des russischen Machthabers gesichert.