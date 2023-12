Polens Verteidigungsminister löst Kommission zu Smolensk-Absturz auf

Nach Regierungswechsel

Polens neue Regierung hat die Kommission zur Untersuchung der Flugzeugkatastrophe von Smolensk aufgelöst. "Dies ist das Ende der Lügen im Namen des polnischen Staates", sagte Vize-Verteidigungsminister Cezary Tomczyk am Freitag in Warschau. Bei dem Absturz der polnischen Regierungsmaschine am 10. April 2010 beim Landeanflug auf das russische Smolensk waren alle 96 Menschen an Bord ums Leben gekommen, darunter auch der damalige Präsident Lech Kaczynski.

Sie waren unterwegs zu einer Gedenkfeier für die Opfer der Massaker von Katyn. Dort hatten 1940 Angehörige des sowjetischen Geheimdienstes NKWD Tausende polnische Offiziere ermordet. Lech Kaczynski und der Chef der nationalkonservativen langjährigen Regierungspartei PiS, Jaroslaw Kaczynski, waren Zwillingsbrüder. Viele PiS-Anhänger gehen bis heute von einem Mordanschlag aus. Auch Jaroslaw Kaczynski hat diesen Verdacht öffentlich geäußert.

Die 2016 ins Leben gerufene, nun aufgelöste Untersuchungskommission unter dem früheren Verteidigungsminister Antoni Macierewicz legte im April 2022 zwar einen Bericht zum Flugzeugabsturz vor. Nach Ansicht von Experten enthält dieses Papier aber keinen stichhaltigen Beweis dafür, dass die Präsidentenmaschine infolge eines Anschlags abgestürzt war.