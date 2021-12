Politiker trieb 12 Stunden im Ozean

Ein Minister überlebte einen Hubschrauberabsturz in den Ozean, blieb sogar unverletzt.

Antananarivo. Der Polizeiminister von Madagaskar, Serge Gellé (57), war mit einem Militärhubschrauber zu einem Schiffsunglück vor die Nordostküste der Insel geflogen und wäre ­dabei beinahe selbst ums Leben gekommen.

Schleudersitz. Heftige Böen trafen den Hubschrauber, der in weiterer Folge abstürzte. Mit dem Schleudersitz beförderte sich der 57-Jährige rechtzeitig aus dem Heli, landete im Wasser und benutzte den Sitz als

Schwimmhilfe. Zwei Personen gelten noch als vermisst. Gellé wurde nach 12 Stunden im Wasser des Indischen Ozeans schwimmend von einem Fischer geborgen und an Land gebracht.

„Meine Zeit zum Sterben ist noch nicht gekommen“, sagte Gellé in einem ersten Statement, das in den sozialen Netzwerken viral ging. Er friere, sei aber nicht verletzt worden.