Polizei ermittelt! Influenzer feuert Rakete in Kinderzimmer

Ein Influenzer sorgte in der Silvesternacht für einen handfesten Skandal. In Berlin feuerte er eine Rakete durch ein Fenster in ein Kinderzimmer.

Ein Silvester-Video könnte für Influenzer Atallah Younes schwerwiegende Konsequenzen haben. Der junge Mann feuerte zum Jahreswechsel eine Rakete in Berlin ab - diese explodierte in einer Wohnung. Im Stadtteil Neukölln feierten Younes und seine Freunde Silvester, doch eine Aktion ging gehörig schief. Der Influenzer ließ eine Rakete los, diese durchschlug das Fenster einer Wohnung. Das Geschoss explodierte in einem Kinderzimmer, das zum Zeitpunkt der "Attacke" glücklicherweise leer stand. Polizei ermittelt Trotzdem postete Younes den Videoclip auf seinen sozialen Netzwerken. Viele User fanden das ganz und gar nicht witzig. Sogar die Polizei ermittelt und hat bereits Anzeige erstattet. Auf seinen Kanälen hat der Influenzer das Video gelöscht, stattdessen entschuldigt er sich: "Was passiert ist, war ein Fehler. Wir haben uns beim Hausbesitzer entschuldigt."