Polizist, der Anis Amri erschoss, stirbt mit nur 35 Jahren

2016 hatte Luca Scatà den Attentäter von Berlin gestoppt und getötet.

Am 19. Dezember 2016 tötete Anis Amri bei einem Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt 13 Menschen, 54 weitere wurden teilweise schwer verletzt. Nach dem Terror-Angriff ergriff der gebürtige Tunesier die Flucht und konnte schließlich vier Tage später bei einer Personenkontrolle in Sesto San Giovanni nördlich von Mailand von zwei Polizisten erschossen werden.

© Screenshot/YouTube ×

Einer der beiden Helden-Polizisten war Luca Scatà – der Italiener starb nun im Alter von nur 35 Jahren an Krebs. „Mit tiefer Trauer erfahre ich vom Tod von Luca Scatà, dem Agenten der Polizeistation Sesto San Giovanni, der 2016 mutig den Berliner Terroristen Anis stoppte“, so Roberto Di Stefano, der Bürgermeister von Sesto San Giovanni. „Sein krebsbedingter Verlust im Alter von nur 35 Jahren hinterlässt bei uns eine große Lücke. Dein Mut und deine Opferbereitschaft werden niemals vergessen.“

© APA

Beim Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche kamen 13 Menschen ums Leben. Anis Amri fuhr mit einem Sattelzug in die Menschenmenge- der IS reklamierte den Terror-Angriff für sich.