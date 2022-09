Prinz William: "Leben ohne Oma fühlt sich nicht real an"

In einem ersten Statement nach dem Tod von Queen Elizabeth II. hat Prinz William seiner Großmutter mit emotionalen Worten Tribut gezollt.

William, der als Prinz von Wales nunmehr der Nächste in der Thronfolge hinter seinem Vater, König Charles III. ist, nahm mit einer berührenden Botschaft Abschied von der verstorbenen Queen.

pic.twitter.com/BDm2ZR34Uz — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) September 10, 2022

Der 40-Jährige sagte:

"Am Donnerstag verlor die Welt eine außergewöhnliche Anführerin, deren Engagement für das Land, die Reiche und das Commonwealth absolut war. So viel wird in den kommenden Tagen über die Bedeutung ihrer historischen Regentschaft gesagt werden.

„Ich jedoch habe eine Großmutter verloren. Und obwohl ich ihren Verlust betrauern werde, bin ich auch unglaublich dankbar. Ich habe bis in das fünfte Jahrzehnt meines Lebens von der Weisheit und Zuversicht der Königin profitiert. Meine Frau wurde zwanzig Jahre lang von ihr geführt. Meine drei Kinder konnten die Ferien bei ihr verbringen und Erinnerungen sammeln, die ihr ganzes Leben lang anhalten werden.

„Sie war in meinen glücklichsten Momenten an meiner Seite. Und sie war in den traurigsten Tagen meines Lebens an meiner Seite. Ich wusste, dass dieser Tag kommen würde, aber es wird einige Zeit dauern, bis sich die Realität des Lebens ohne Oma wirklich real anfühlt.

„Ich danke ihr für die Freundlichkeit, die sie meiner Familie und mir entgegengebracht hat. Und ich danke ihr im Namen meiner Generation dafür, dass sie ein Beispiel für Dienst und Würde im öffentlichen Leben gegeben hat, das aus einer anderen Zeit stammte, aber für uns alle relevant immer war.

„Meine Großmutter sagte bekanntlich, dass Trauer der Preis ist, den wir für die Liebe zahlen. All die Traurigkeit, die wir in den kommenden Wochen empfinden werden, wird ein Beweis für die Liebe sein, die wir für unsere außergewöhnliche Königin empfanden. Ich werde ihr Andenken ehren, indem ich meinen Vater, den König, auf jede erdenkliche Weise unterstützen werde."