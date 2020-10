Protokoll: Trumps "Covid-Tour"

Trump traf viele Menschen – auch nach seinem positiven Corona-Test. Das Protokoll.

Washington. Wann und wo hat Trump sich mit Corona infiziert? Das ist sein Zeit-Weg-Diagramm:

Samstag: Superspreader Event im Rosengarten

Vermutung. Trump könnte sich bereits am 26. 9., bei der Vorstellung von Amy Coney Barrett (48), Kandidatin für das oberste US-Gericht, infiziert haben. 100 Personen sitzen im Garten des Weißen Hauses. Dicht an dicht, keine Masken. Sieben der Anwesenden sind inzwischen positiv: Kellyanne Conway, Trumps Ex-Beraterin, John Jenkins, Uni-Direktor, die Senatoren Mike Lee und Thom Tillis, Trump und Melania, Hope Hicks, Trump-Sprecherin.

Dienstag: Schon infiziert beim TV-Duell mit Biden?

Trump steht auf der Bühne in Cleveland bei der 1. TV-Debatte mit Joe Biden. Seine Familienmitglieder sitzen (ohne Maske) unter den wenigen Zuschauern. Bei Biden (77), der mehrere Meter entfernt war, fielen beide Covid-Tests negativ aus.

Mittwoch: Treffen mit Spendern in Minnesota

Streit. Ursprünglich hieß es, Trump habe bereits Mittwoch vom „positiven“ Ergebnis erfahren. Das hieße, er sei wissentlich infiziert auf Wahlkampftour gewesen. An diesem Tag hat er sich mit Spendern in einem Privathaus in Minnesota getroffen. Am Abend eine kurze Rede am Airport in Duluth.

Donnerstag: Am Abend der »Positiv-Bescheid«

Millionen. Noch am Nachmittag fährt Trump nach New Jersey – obwohl er weiß, dass seine Sprecherin Hope Hicks positiv ist. Im Golfklub in Bedminster trifft er Spender. Donnerstagabend (Ortszeit) erfährt er nach einem Wiederholungstest vom positiven Testergebnis. Er bekommt einen ersten Antikörper-Cocktail. Freitag folgt die Einlieferung ins Spital.