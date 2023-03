× Prügel-Mädchen bitten ihr Opfer um Verzeihung

Das Prügel-Opfer und die beiden Haupt-Täterinnen haben sich wieder versöhnt.

Das Schock-Video aus Deutschland sorgte für jede Menge Wut und Empörung. In der Stadt Heide wurde eine 13-Jährige von mehreren Mädchen zwischen 13 und 16 Jahren stundenlang gefoltert. Auf dem Video ist zu sehen, wie das Mädchen beschimpft, geschlagen und getreten wird. Immer wieder schreien die Täterinnen: "Mach die Augen zu", dann schlagen sie ihr wieder ins Gesicht. Als die 13-Jährige versucht, zu entkommen, schreit sie eine der Jugendlichen an. „Bleib sitzen, während du mich anflehst. Ich lass’ dich nicht so einfach gehen.“

© Screenshot ×

Das Opfer weint und fleht die Mädchen an, endlich aufzuhören oder ihr zumindest nicht die Nase zu treten. Die Peinigerinnen schlagen daraufhin trotzdem zu.

© Screenshot ×

Versöhnung

Am Sonntag haben sich zwei Haupttäterinnen (15 und 14) mit ihrem Opfer getroffen und das Mädchen um Verzeihung gebeten. Den Prügel-Mädchen kamen dabei immer wieder die Tränen: „Wir werden so etwas nie wieder tun. Wir bereuen so sehr, dass wir da mitgemacht haben“, so die Mädchen. Eine der Angreiferinnen versichert„ Du musst nie wieder Angst vor mir haben. Wenn du Probleme hast, kannst du jetzt immer zu mir kommen.“

Das Opfer hat sie Entschuldigung der Mädchen angenommen. Ob die Anzeige wegen Körperverletzung zurückgezogen wird, ist derzeit noch nicht bekannt.