Putin droht Westen mit neuer Vergeltungsmaßnahme

Russland solle über Beschränkung von Uranausfuhren nachdenken

Russland sollte als Vergeltungsmaßnahme gegen den Westen eine Beschränkung der Ausfuhr von Uran, Titan und Nickel in Betracht ziehen. Das sagte Präsident Wladimir Putin am Mittwoch in Moskau.

"Schauen Sie sich einige der Güter an, die wir auf den Weltmarkt liefern. (...) Vielleicht sollten wir über bestimmte Beschränkungen nachdenken - Uran, Titan, Nickel", sagt Putin zu Ministerpräsident Michail Mischustin in einer im TV übertragenen Stellungnahme zu einer Regierungssitzung.