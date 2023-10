Putin: Erste Auslandsreise seit Haftbefehl

Der russische Präsident Wladimir Putin steht offenbar kurz vor seiner ersten Auslandsreise seit der Internationale Strafgerichtshof (IStGH bzw. ICC) einen Haftbefehl gegen ihn erlassen hat.

Das Präsidialamt in Kirgisistan teilte mit, dass Putin dem Land diesen Donnerstag auf Einladung von Präsident Sadyr Dschaparow einen Staatsbesuch abstatten werde. Eine Bestätigung des Kreml lag zunächst nicht vor.

In der kommenden Woche wird Putin in China erwartet, wo er in Peking am dritten Seidenstraßengipfel teilnehmen soll. Weder die ehemalige Sowjetrepublik Kirgisistan noch China sind Mitglieder des Internationalen Strafgerichtshofs. Würde Putin in Länder reisen, die der internationalen Organisation angehören, würde ihm dort eine Festnahme drohen. Das Gericht mit Sitz im niederländischen Den Haag hatte im März den Haftbefehl gegen den russischen Präsidenten erlassen. Ihm werden Kriegsverbrechen im Zusammenhang mit der Verschleppung Hunderter Kinder aus der Ukraine vorgeworfen. Moskau weist dies zurück.