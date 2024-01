Putin-Freund droht: Dieses EU-Land ist als nächstes dran

Russland droht unverhohlen mit einem Angriff auf ein NATO-Land.

Fast zwei Jahre nach dem russischen Einmarsch in der Ukraine ist weiterhin kein Ende des Krieges in Sicht. Das hindert Moskau aber nicht daran, in regelmäßigen Abständen weiteren europäischen Ländern zu drohen. Ganz unverhohlen warnt Putin-Freund Aleksej Schurawljow nun Polen vor einem Angriff.

"Wie geht es weiter?"

Der ultranationalistische Politiker droht im russischen Staats-TV offen mit Krieg. „Eine Frage an die jungen Menschen im Westen: Was werdet ihr dagegen tun? Sie verstehen sehr gut, dass die Ukraine am Ende ist“, so Schurawljow in der TV-Sendung. „Wie geht es also weiter? Schweden bereitet sich vor, und der Balkan auch. Wir verstehen, dass sie sich alle auf die nächste Kriegsphase vorbereiten“, erwartet der Putin-Freund eine weitere Eskalation mit dem Westen.

Schließlich richtet Schurawljow direkte Worte an Warschau: „Die Polen beginnen zu begreifen, dass sie als Nächstes an der Reihe sind.“ Dabei ist Polen Mitglied der EU und der NATO. Ein Angriff auf Warschau würde damit den Bündnisfall der NATO und damit eine direkte Konfrontation mit den USA auslösen.