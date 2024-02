Michael Rubin ist jetzt einer der „Most Wanted“ in Russland. Er steht auf der Fahndungsliste des russischen Präsidenten Wladimir Putin.

Der FDP-Politiker Michael Rubin (51) wurde in Belarus geboren, er studierte in Moskau, ist seit 32 Jahren deutscher Staatsbürger. oe24 erreichte den FDP-Politiker am Telefon: „Ich kann nur vermuten, warum ich auf der Liste stehe. Ich habe in Kiew eine Rede vor einem belarussischen Regiment gehalten. Außerdem habe ich Proteste gegen Russlands Angriff auf die Ukraine organisiert.“

Eintrag in der Fahndungsliste: "Besonders gefährlicher Verbrecher". © Privat ×

Für den Lokalpolitiker in Hessen war es ein Schock zu erfahren, dass er zur Fahndung ausgeschrieben ist: „Die Welt ist für mich jetzt kleiner geworden. Ich werde Russland und Länder, die mit Russland Kontakt halten, künftig meiden. Ja, ich habe Angst vor einer Verhaftung“, sagt er zu oe24.

Als Vermerk steht in Rubins Eintrag der Fahndungs-Datenbank: „besonders gefährlicher gesuchter Verbrecher.“

© APA/AFP/NATALIA KOLESNIKOVA ×

Rubin lässt sich nicht einschüchtern

Die Fahndungsliste Putins ist lang. Darauf finden sich neben Rubin noch 295 weitere Nicht-Russen. Darunter auch Estlands Regierungs-Chefin Kaja Kallas.

Für den Deutschen auf der Liste ist aber klar, er lässt sich nicht mundtot machen, er wird weiter gegen Putins Machenschaften kämpfen.