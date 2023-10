Putin nutzt Ablenkung: 60 Angriffe auf Ukraine

Die Welt konzentriert sich auf den Nahen Osten und dem Terror der Hamas. Das nutzt Aggressor Russland für Dutzende Angriffe.

Hier finden die Attacken und auch das Töten kein Ende. Die heftigen Kämpfe zwischen der Ukraine und den russischen Invasoren dauern im Süden und Osten des Landes weiter an. Mehr als 60 feindliche Angriffe sind am Sonntag im Osten (etwa in der Region Donezk) sowie in der Stadt Saporischschja im Südosten registriert worden. Das berichtet der Generalstab der ukrainischen Streitkräfte auf Facebook. "Die operative Lage im Osten und Süden der Ukraine bleibt schwierig." Die Front ist rund 1.000 Kilometer lang.

Drohnen-Angriff auf Odessa

Auch in der Nacht gab es keine Pause: Die ukrainische Luftwaffe fing alle von den Russen auf die Stadt Odessa gerichteten Drohnen ab.

Die Ukraine verteidigt sich seit mittlerweile 20 Monaten gegen einen russischen Angriffskrieg. Die Hafenstadt Odessa, die etwa für den Export ukrainischen Getreides eine wichtige Rolle spielt, wurde dabei bereits in der Vergangenheit immer wieder zum Ziel russischer Angriffe.

"Jeden Tag vorwärts"

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj betonte die Bedeutung der fortlaufenden Befreiung von russisch besetzten Gebiete seines Landes. Die Ukraine brauche täglich Ergebnisse - daher sei ein stetes Vorrücken an der Front wichtig. "Ob nur um einen Kilometer, ob um 500 Meter, aber jeden Tag vorwärts, um die ukrainischen Positionen zu verbessern, um Druck auf die Besatzer auszuüben", sagte Selenskyj bei seiner Abendansprache.