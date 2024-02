Putin-Propagandist droht EU-Land: "Wir werden sie einfach zerstören"

Russland werde nicht mehr mit Europa verhandeln und die die Nachbarstaaten nicht länger mit Samthandschuhen anfassen so Solowjow. Dann richtet der Propagandist eine direkte Drohung an Warschau. "Wollen die Polen als nächstes dran sein? Sie sind keine Ukrainer. Wir werden sie nicht wie Brüder behandeln. Wir werden alle diese Städte im Nu zerstören, ohne Bodentruppen einsetzen zu müssen“, so Solowjow.

I think Polish farmers might want to hear this.



Russian propagandist Solovyev:



"Do the Poles want to be next? They are not Ukrainians. We will not treat them like brothers. We'll bloody destroy all those cities in an instant, without using ground troops. It's Ukraine we feel… pic.twitter.com/7LHHEdRWyA