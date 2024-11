Rätselhaftes Problem: Was ist an Bord der ISS passiert?

Die ISS-Crew schweigt zum Grund für den Spitalsbesuch eines Astronauten.

Ende Oktober landeten vier NASA-Astronauten nach rund sieben Monaten an Bord der Internationalen Raumstation ISS wieder auf der Erde. Einer der Raumfahrer musste wegen eines „medizinischen Notfalls“ unmittelbar nach der Landung ins Krankenhaus gebracht werden, durfte dieses aber wenig später wieder verlassen. Nähere Details wurden aus Gründen der Privatsphäre nicht mitgeteilt.

Wie Ars Technica berichtet, soll auf der ISS nicht alles nach Plan gelaufen sein, die NASA schweigt aber weiterhin. „Die Raumfahrt ist etwas, das wir immer noch nicht ganz verstehen“, so Michael Barratt, der Pilot der Besatzung. „Manchmal finden wir Dinge, die wir nicht erwartet haben. Das war einer dieser Fälle und wir setzen die Puzzlestücke erst noch zusammen“, sagte er rätselhaft.

© Getty ×

Probleme mit Raumanzügen

Was genau an Bord der ISS vorfiel, bleibt ein Geheimnis. Bekannt ist aber, dass es Probleme mit Raumanzügen gab. So musste ein Außeneinsatz am 13. Juni zunächst verschoben werden. Doch auch der Einsatz am 24. Juni musste nach einer halben Stunde abgebrochen werden, als ein Wasserleck in der Service- und Kühlverbindung entdeckt wurde.Die Raumfahrer waren seit Anfang März an Bord der ISS, geplant waren unter anderem verschiedene medizinische Experimente. Für Epps, Grebenkin und Dominick war es der erste Raumflug, Barratt besuchte zum dritten Mal die Raumstation.