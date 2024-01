Rapper muss wegen "Nackt-Party" in den Krieg

In Russland werden Männer von Putin an die Front geschickt, gleichzeitig feiern Wohlhabende und Prominente in Moskau.

Eine glamouröse Party Ende Dezember in einem VIP-Club in Moskau sorgt immer noch für Aufregung in Russland. Die Bloggerin und TV-Moderatorin Nastja Iwleewa veranstaltete die "Fast Nackt"-Party im Mutabor. Anwesend waren die Elite Russlands, darunter Influencer, TV-Stars und Rapper.

Rapper Vacio, auch bekannt als Nikolai Wassiljew, erschien völlig unbekleidet, lediglich eine Socke bedeckte notdürftig seinen Intimbereich. Andere Gäste trugen vor allem durchsichtige Oberteile und/oder Hosen.

The rapper Vacio, who came to the scandalous "naked party" in Moscow in one sock, was summoned to the military recruitment office



The rapper's lawyers said that after Vasilyev served the first 15 days in a special detention center, he was taken to the military recruitment center… pic.twitter.com/7yKU9s02Cw