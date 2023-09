Ratten-Invasion im ganzen Land

Angst vor Mutanten-Ratten in Großbritannien. Nach mehreren Streiks der Müllabfuhr, werden sie zur Plage.

Große Aufruhr in England. Die Bilder sind schockierend: Ratten bevölkern ohne Scheu Lokale, Parks und sogar Wohnungen. Immer mehr Fotos und Videos werden geteilt, die das wahre Ausmaß zeigen.

© ITV News Ratte holt sich Reste auf Restaurant-Tisch.

Eine Reportage zeigt einen Wohnblock in Liverpool, dessen Bewohner sich kaum mehr außer Haus trauen. In einem Pub in Exeter saß eine Ratte auf einem Tisch und bediente sich an stehengelassenem Essen.

Besonders im städtischen Bereich ist die Zunahme an Ratten im öffentlichen Raum nicht mehr aufzuhalten., das sagen auch die Experten.

© TikTok/essexratcatcher82 Hier gibt es genug Abfälle für alle Ratten.

Die Tiere mutieren zu "Super-Ratten, die auf Rattengift kaum mehr reagieren", sagt Schädlingsbekämpfer Paul Blackhurst der Daily Mail: "Und mit einem nie enden wollenden Angebot an Nahrung von Mistkübeln und Restaurants sehe ich kein Ende in Sicht."

© Twitter/Tammy_UTD Jagd auf Ratte mit Besen in Lokal.

Laut Schätzung der Uni in Greenwich könnten am Höhepunkt der Ratten-Plage bis zu 300 Millionen der Nager in Großbritannien leben.

Hintergrund der extremen Vermehrung der Ratten: Mehrere Streiks der Müllabfuhr im Kampf um höhere Löhne. Jetzt liegen gigantische Haufen von Abfällen auf den Straßen - ein wahres Paradies für die Ratten.