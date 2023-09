Die Klima-Kleber der Letzten Generation versuchten den Marathon in Berlin zu stören.

Klima-Aktivisten sorgten am Sonntag in Berlin wieder einmal für Aufregung. Insgesamt acht Menschen gelangten von zwei Seiten auf die Strecke auf der Straße des 17. Juni und verschütteten orange Farbe, wie eine Polizeisprecherin am Sonntag sagte. Sie hätten Banner der Gruppe Letzte Generation dabeigehabt. Einsatzkräfte schritten demnach ein, bevor sich die Aktivisten ankleben konnten.

Die Störaktion hat für die Klima-Kleber nun ernste Konsequenzen. Wie eine Polizeisprecherin, gibt es für die Kleber wegen des Verstoßes gegen ein Demonstrationsverbot einen Bußgeldbescheid in Höhe von 2000 Euro. In Summer kostet die Aktion, an der acht Aktivisten beteiligt waren, 16.000 Euro. Sogar weitere strafrechtliche Vorwürfe sind möglich.