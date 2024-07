Rechte Regierung in den Niederlanden vom König vereidigt

Dick Schoof ist der neue niederländische Regierungschef.

Mehr als sieben Monate nach dem Sieg des radikal-rechten Populisten Geert Wilders bei der niederländischen Parlamentswahl ist die am weitesten rechtsstehende Regierung in der Geschichte des Landes vereidigt worden. In einer Zeremonie legten die Minister und Staatssekretäre am Dienstag im Residenzschloss Huis ten Bosch bei Den Haag vor König Willem-Alexander wahlweise den Eid ("so wahr mir Gott, der Allmächtige, helfe") oder ein entsprechendes weltliches Gelöbnis ab.

Zu weiten Teilen wird die Vier-Parteien-Koalition von Wilders kontrolliert, der allerdings nicht selbst Mitglied des Kabinetts ist. Seinen Amtsverzicht hatten die neuen Bündnispartner der von Wilders geführten Partei für die Freiheit (PVV) zur Bedingung für ihre Regierungsbeteiligung gemacht. Ministerpräsident ist nun der parteilose frühere Chef des Geheimdienstes und der Anti-Terrorismusbehörde, Dick Schoof. Sein Vorgänger, der langjährige Regierungschef Mark Rutte, wird im Oktober Generalsekretär der NATO.