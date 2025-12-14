Alles zu oe24VIP
Rechtspolitiker Kast gewinnt Präsidentenwahl in Chile

Wahlen

Rechtspolitiker Kast gewinnt Präsidentenwahl in Chile

14.12.25, 23:55
Der deutschstämmige Rechtspolitiker José Antonio Kast hat die Präsidentenwahl in Chile gewonnen. 

Der Kandidat der Republikanischen Partei erhielt bei der Stichwahl knapp 59 Prozent der Stimmen, wie das Wahlamt nach Auszählung von 83 Prozent mitteilte. Die kommunistische Regierungskandidatin Jeannette Jara gratulierte Kast telefonisch zum Wahlsieg, wie sie auf der Plattform X mitteilte. Sie kam auf rund 41 Prozent der Stimmen.

Damit steht das südamerikanische Land vor einem Rechtsruck. Im Mittelpunkt des Wahlkampfes um die Nachfolge des linken amtierenden Präsidenten Gabriel Boric standen die Themen Kriminalität und Migration. Boric konnte aus verfassungsrechtlichen Gründen nicht erneut kandidieren.

Der neunfache Vater und strenggläubige Katholik Kast stammt aus einer einflussreichen Familie. Mehrere Geschwister des 59-jährigen Rechtspolitikers waren wie er Abgeordnete oder Senatoren, ein Bruder diente während der Militärdiktatur von Augusto Pinochet als Präsident der Zentralbank. Sein Vater - ein ehemaliger Wehrmachtsoffizier und NSDAP-Mitglied aus Bayern - wanderte nach dem Zweiten Weltkrieg nach Chile aus und gründete dort eine Fabrik für Fleisch- und Wurstwaren.

Kast will Grenzen sichern und Migranten abschieben

Obwohl Chile noch immer eines der sichersten Länder der Region ist, hat die Kriminalität in einigen Bereichen zugenommen. Zudem ist der Anteil der Migranten in Chile zuletzt auf rund zehn Prozent der Bevölkerung gestiegen - der größte Teil stammt aus dem Krisenland Venezuela.

Kast hat ein hartes Vorgehen gegen Kriminalität und illegale Migration angekündigt. So will der Jurist die Grenzen stärker sichern, die irreguläre Einreise zu einer Straftat machen und Migranten ohne Papiere abschieben. Zudem kündigte er an, neue Gefängnisse zu bauen. Um die Wirtschaft anzukurbeln, will Kast die Unternehmenssteuer senken und die öffentlichen Ausgaben deutlich senken. Er tritt sein Amt am 11. März 2026 an.

