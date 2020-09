Rekord-Anstieg: Weltweit 307.000 Corona-Neuinfektionen

Die WHO meldete am Sonntag einen neuen traurigen Rekord. Stärkste Anstiege gab es in Indien, den USA und Brasilien.

Das Coronavirus breitet sich derzeit global in Rekordgeschwindigkeit aus. Wie die Weltgesundheitsorganisation (WHO) am Sonntagabend mitteilte, sind innerhalb der vergangenen 24 Stunden weltweit 307.930 Neuinfektionen bestätigt worden - so viel wie nie zuvor an einem Tag. Die größten Anstiege habe es dabei in Indien, den USA und Brasilien gegeben. Die Zahl der Toten stieg im 5537 auf 917.417.