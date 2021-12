Europa ist derzeit Omikron-Epizentrum. Täglich neue ­Negativrekorde.

Paris. „Ich würde nicht mehr von Welle, sondern von einer Sturmflut reden“, sagte gestern Frankreichs Gesundheitsminister Olivier Véran, als er 208.000 Neuinfektionen an nur einem Tag bekannt gab. 70 Prozent der Patienten auf den Intensivstationen seien ungeimpft. In Marseille – dort ist die Impfquote gering – gehen die Spitäler „über wie in der ersten Welle“, berichtet die Zeitung Libération.

In Großbritannien wurden am Dienstag knapp 130.000 Fälle – Daten aus Schottland und Nordirland fehlten – angegeben. Dort ist das Testsystem – Antigentests gehen aus – de facto bereits kollabiert. In England sind die Hospitalisierungen im Vergleich zur Vorwoche um 48 Prozent gestiegen. Bis zu 90 Prozent auf der Intensivstation seien jene, die noch nicht geboostert seien.

Omikron explodiert auch in Spanien & Griechenland

Explosiv. Spanien erreichte einen Negativrekord von 100.000 Fällen. Auch Griechenland hat mit über 21.000 Fällen so viele wie noch nie.