× Rekordverdächtig: Saudi-Arabien baut Wasserpark der Superlative

Wovon Wasserratten und Abenteuerlustige träumen, wird in Saudi-Arabien bald Realität. Denn dort entsteht derzeit das nächste gigantische Bauprojekt: der Wasserpark "Aquarabia", der sich nach seiner Fertigstellung zum größten im Nahen Osten mausern soll.

Gelegen in der Stadt Qiddiya nahe der Hauptstadt Riad, verspricht der Wasserpark seinen Besuchern ein unvergessliches Erlebnis mit einer Vielzahl von Attraktionen. Vier davon werden sogar Weltrekorde brechen:

• Höchste Wasser-Achterbahn der Welt

• Höchste Fallrutsche der Welt

• Höchste Wasserrutsche der Welt

• Längste Matten-Rennbahn der Welt

Ein Wasserpark der Superlative

"Aquarabia" beeindruckt schon allein wegen mit seiner Größe. Das Projekt, das in puncto Dimensionen mit der futuristischen Stadt "The Line" vergleichbar ist, bietet seinen Gästen eine riesige Auswahl an Attraktionen, die für jeden Geschmack etwas bereithalten.

Abenteuer und Entspannung

Der Park erstreckt sich über eine Fläche von 250.000 Quadratmetern und bietet seinen Gästen 8 verschiedene Themenbereiche mit insgesamt 22 unterschiedlichen Wasserattraktionen. Zusätzlich kann man einzigartige Unterwasser-Erlebnisfahrten mit komplett tauchfähigen Fahrzeugen erleben.

Für Sportbegeisterte steht eine Arena bereit, in der internationale Wettbewerbe in Surfen und Motorsport-Rennen stattfinden sollen. Neben etlichen anderen Sportarten sollen etwa auch Rafting, Kajakfahren, Canyoning und Klippenspringen angeboten werden.

Und wer etwas Ruhe und Entspannung sucht, findet im Wasserpark verschiedene Becken und Ruhezonen, um sich zu erholen und die Sonne zu genießen.

Eröffnung im nächsten Jahr erwartet

Der Bau des "Aquarabia"-Wasserparks schreitet zügig voran. Aktuell ist bereits 72 % des Projekts fertiggestellt. Die offizielle Eröffnung des Wasserparks ist für nächstes Jahr geplant.