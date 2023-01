× Rodeo-Drama: Bulle trampelt Buben (14) tot

Der 14-jährige Denim wurde von einem Bullen abgeworfen und zu Tode getrampelt.

Bei einer Rodeo-Veranstaltung in den USA kam es am Samstagabend zu einem tragischen Unglück. Der erst 14-jährige Denim Bradshaw wurde in der Stadt King im Bundesstaat North Carolina von einem Bullen abgeworfen und zu Tode getrampelt.

Der Teenager ritt auf dem Stier, konnte sich dann aber nicht mehr festhalten und wurde zu Boden geworfen. Der Bulle trampelte Denim dann auf die Brust, wodurch der 14-Jährige einen Herzsillstand erlitt. Der Veranstalter spricht von einem „tragischen Ereignis“, weist aber jede Schuld von sich. Alle Rodeo-Teilnehmer mussten im Vorfeld eine Einverständniserklärung unterschreiben. Dabei weist der Veranstalter auch auf das Risiko hin.

„Mein wunderschöner Sohn ist zum Herrn gegangen. Ich bin in einem Alptraum erwacht“, schreibt Denims Mutter auf Facebook. Das Bullen-Reiten war die große Leidenschaft des 14-Jährigen. „Ich habe ihn noch nie so glücklich gesehen“, so die Mutter. „Mein kleiner Cowboy, ich werde so sehr vermissen“.

Auf GoFundMe bittet die Familie um Spenden.