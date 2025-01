Rund 200.000 syrische Flüchtlinge seit Sturz Assads zurückgekehrt

2,9 Millionen syrische Flüchtlinge in der Türkei

Seit dem Sturz des syrischen Machthabers Bashar al-Assad Anfang Dezember sind nach Angaben der Vereinten Nationen rund 200.000 syrische Flüchtlinge in ihr Heimatland zurückgekehrt. Zwischen dem 8. Dezember 2024 und dem 16. Jänner 2025 kehrten rund 195.200 Syrer nach Syrien zurück, wie das UN-Flüchtlingshochkommissariat (UNHCR) am Samstag vor einem Besuch seines Chefs Filippo Grandi in Syrien und der Region mitteilte.

"Ich werde mich bald nach Syrien und in die Nachbarländer begeben, während das Flüchtlingshochkommissariat seine Unterstützung für die Rückkehrer und die Aufnahmestellen verstärkt", erklärte Grandi im Onlinedienst X.

Bereits vor dem Sturz Assads am 8. Dezember waren mehrere hunderttausend syrische Flüchtlinge vor israelischen Luftangriffen im Libanon geflohen und wieder in ihre Heimat zurückgekehrt.

Seit dem Beginn des syrischen Bürgerkriegs, der 2011 mit der brutalen Niederschlagung von Protesten gegen die Assad-Regierung begann, wurden mehr als 500.000 Menschen getötet. Millionen Menschen flohen vor dem Krieg, wirtschaftlicher und humanitärer Not in benachbarte und andere Länder.

In der Türkei, die eine 900 Kilometer lange Grenze mit Syrien teilt, leben rund 2,9 Millionen syrische Flüchtlinge. Die türkischen Behörden hoffen angesichts einer zunehmend gegen Syrer gerichteten Stimmung in der Bevölkerung auf eine hohe Zahl von Rückkehrern. Von jeder in der Türkei lebenden syrischen Familie darf ein Mitglied drei Mal nach Syrien ausreisen und wieder einreisen, um eine Rückkehr nach Syrien vorzubereiten.