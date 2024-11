Russische Angriffe: Polen versetzt Streitkräfte in Alarmbereitschaft

Das russische Militär hat einen massiven Luftangriff auf Ziele in der Ukraine gestartet.

In Kiew waren in der Früh mehrere von der Flugabwehr ausgelöste Explosionen zu hören. Laut Behörden gerieten zwei Wohnhäuser in Brand. Explosionen wurden in der Nacht auf Sonntag auch aus Saporischschja, Dnipro, Krywyj Rih und Odessa gemeldet. Das Nachbarland Polen versetzte nach russischen Luftangriffen auf die Westukraine seine Luftstreitkräfte in Alarmbereitschaft.

Polen in Alarmbereitschaft

Polen habe "alle verfügbaren Kräfte und Ressourcen aktiviert und die einsatzbereiten Jagdfliegerpaare alarmiert, und die bodengestützten Luftabwehr- und Radaraufklärungssysteme haben die höchste Bereitschaft erreicht", erklärte die polnische Armee auf dem Nachrichtenportal X. Damit reagiere man auf massive Angriffe Russlands mit Marschflugkörpern, ballistischen Raketen und unbemannten Fluggeräten auf Objekte unter anderem in der Westukraine.

Nach Angaben der ukrainischen Luftwaffe wurden Dutzende Marschflugkörper und ballistische Raketen unter anderem durch strategische Bomber auf Ziele im ganzen Land abgefeuert. Zuvor waren demnach bereits Dutzende Kampfdrohnen von Russland eingesetzt worden.

In mehreren Gebieten wurde als Vorsichtsmaßnahme der Strom abgeschaltet, um einer eventuellen Überlastung des Netzes vorzubeugen, sollten Energieanlagen getroffen werden. Die Ukraine wehrt seit beinahe 1.000 Tagen eine russische Invasion ab.