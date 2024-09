Russische Flugzeuge umkreisen Japan - Tokio schickt Jets

Die japanische Armee hat am Donnerstag Kampfjets losgeschickt, nachdem zuvor zwei russische Flugzeuge den Inselstaat umkreist hatten

Die russischen Flugzeuge seien dabei nicht in den japanischen Luftraum eingedrungen, erklärte das Verteidigungsministerium am Freitag. Vom Morgen bis zum Nachmittag seien die russischen Flugzeuge vom Typ Tu-142 vom Meer aus in Richtung der südlichen Region Okinawa geflogen, hieß es weiter.

Als Reaktion "haben wir Kampfjets der Verteidigungsluftwaffe auf einer Notfallbasis mobilisiert", hieß es in der Erklärung des Ministeriums weiter. Die russischen Flugzeuge beendeten den Überflug demnach im Norden bei den Hokkaido-Inseln. Laut dem Ministerium überquerten sie auch die Kurilen - ein Gebiet, das Gegenstand eines Territorialstreits zwischen Japan und Russland ist.

Manöver mit China

Anfang der Woche hatten russische und chinesische Kriegsschiffe gemeinsame Übungen im Japanischen Meer gestartet. Die Übungen sind Teil eines groß angelegten Marinemanövers, das der russische Präsident Wladimir Putin als das größte seiner Art in drei Jahrzehnten bezeichnet hat. Zuletzt waren russische Militärflugzeuge im Jahr 2019 über Japan gekreist. Damals verletzten die Bomber den japanischen Luftraum, erklärte ein Beamter des Ministeriums AFP.

Russland und China haben in den vergangenen Jahren ihre militärische Zusammenarbeit intensiviert um gemeinsam gegen die ihrer Ansicht nach bestehende Vorherrschaft der USA vorzugehen. Seit dem Start des russischen Angriffskriegs in der Ukraine haben sich die Beziehungen zwischen Japan und Russland deutlich verschlechtert.