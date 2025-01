Russland exportierte 2024 ein Zehntel weniger Ölprodukte

Als Gründe nennen Brancheninsider ukrainische Angriffe auf Raffinerien, ein Benzin-Exportverbot und westliche Sanktionen

Russlands Exporte über den Seeweg von Ölprodukten wie Diesel sind Branchenvertretern zufolge im vergangenen Jahr um ein Zehntel zurückgegangen. Grund seien Schäden durch ukrainische Drohnenangriffe auf Raffinerien, ein Exportverbot für Benzin und westliche Sanktionen, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters und beruft sich dabei auf zwei namentlich nicht genannte Quellen.

Demnach hätten sich die russischen Exporte aller entsprechenden Produkte wie Heizöl, Diesel, Naphtha und Kerosin 2024 auf 113,7 Millionen Tonnen belaufen. Dies sei ein Rückgang um 9,1 Prozent gegenüber 2023. Eine genaue Aufschlüsselung nach Produkten lag nicht vor.

Auf der Grundlage der zitierten Daten ergibt sich für die gesamte Ölverarbeitung in Russland 2024 ein geschätzter Wert von rund 267 Mio. Tonnen (5,4 Mio. Barrel pro Tag, bpd). Dies wäre der niedrigste Stand seit 2012. Die Exportmenge würde etwa 2,3 Millionen bpd entsprechen, bei einem Umrechnungsfaktor von Tonnen auf Barrel von 7,33 für Rohöl. Tatsächlich weisen die einzelnen Produkte jeweils einen unterschiedlichen Faktor auf. Auch zu einzelnen Häfen liegen Reuters Daten vor. So gingen die Ölproduktexporte über die Ostseehäfen Primorsk, Wyborg, Sankt Petersburg und Ust-Luga um 9 Prozent auf knapp 62 Mio. Tonnen zurück.

Lesen Sie auch EU importiert wieder mehr Gas aus Russland Ungeachtet des Ukraine-Kriegs importiert die Europäische Union immer noch fast ein Fünftel ihres Erdgases aus Russland.

Russland ist zusammen mit Saudi-Arabien und den USA eigentlich einer der größten Öl-Exporteure der Welt. Seit dem Einmarsch in der Ukraine setzen jedoch westliche Sanktionen den russischen Konzernen zu. Zudem hat die Ukraine Raffinerien und Treibstoffanlagen angegriffen, darunter Lukoils Raffinerie in Wolgograd, Gazprom Nefts Anlage in Omsk, die Raffinerien in Slowjansk und Nowoschachtinsk sowie Rosnefts in Tuapse. Um unter diesen Umständen ihre Umsätze aufrechtzuerhalten, müssten die Konzerne ihre Exporte von Rohöl ankurbeln. Als Abnehmer kommen jedoch nur Indien, China und die Türkei infrage. Diese kaufen trotz der Sanktionen weiter russisches Rohöl und verfügen über eigene Raffinerien.