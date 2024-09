Russland hat kein Interesse an Frieden

Friedensgespräche mit der Ukraine sind nach Ansicht Russlands derzeit nicht angebracht.

Die Voraussetzungen dafür seien nicht gegeben, zitierte die Nachrichtenagentur RIA den Sprecher des russischen Präsidialamtes, Dmitri Peskow, am Donnerstag. Der Agentur TASS zufolge sagte Peskow zudem, dass in Russland nicht über eine weitere Mobilmachung diskutiert werde. Der Spreche beklagte zudem, es seien ausländische Militärausbilder in der Ukraine im Einsatz.

Militäreinsatz, bis alle Ziele erreicht seien

Die aus verschiedenen Ländern stammenden Ausbilder nähmen auch an Militäraktionen der ukrainischen Streitkräfte teil, berichtet die russische Nachrichtenagentur RIA unter Berufung auf des Sprecher des russischen Präsidialamtes, Dmitri Peskow. Russland werde seinen Militäreinsatz in der Ukraine fortsetzen, bis alle Ziel erreicht seien. Die USA und Europa hätten kein Interesse an einer diplomatischen Lösung.

Die Ukraine wehrt seit über zweieinhalb Jahren mit Hilfe westlicher Verbündeter eine russische Invasion ab.