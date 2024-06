Russland meldet Einnahme von ukrainischem Dorf

Die Truppen rückten weiter in Richtung der Stadt Pokrowsk vor - Neun Verletzte bei ukrainischen Angriffen auf Grenzregionen Belgorod und Kursk.

Russland hat nach eigenen Angaben ein weiteres Dorf im Osten der Ukraine eingenommen. Einheiten der russischen Armee sei es gelungen, in der Region Donezk das Dorf Umanske "zu befreien", teilte das Verteidigungsministerium in Moskau am Sonntag mit. Zudem rückten die russischen Truppen auch weiter in Richtung der Stadt Pokrowsk vor.

Umanske, das vor Beginn der russischen Offensive in der Ukraine weniger als 180 Einwohner zählte, liegt etwa 25 Kilometer nordwestlich von Donezk. Bereits am Freitag hatte der neue russische Verteidigungsminister Andrej Beloussow die Fortschritte seiner Armee in der Ukraine gelobt. Seinen Angaben zufolge wurden seit Beginn des Jahres Geländegewinne von 880 Quadratkilometern erzielt.

Ukraine hat zu wenig Munition

Die Ukraine befindet sich aufgrund eines Mangels von Munition und Personal seit Monaten in der Defensive. Dazu kommt die von Russland Anfang Mai gestartete Offensive in der nordöstlichen Region Charkiw. Mithilfe westlicher Waffenlieferungen hofft Kiew, an der Front wieder die Oberhand zu gewinnen.

Bei ukrainischen Angriffen auf die russischen Grenzregionen Belgorod und Kursk wurden unterdessen nach Angaben der lokalen Behörden neun Menschen verletzt. "Sechs Zivilisten wurden durch die Bombardierung der Stadt Schebekino verletzt", teilte der Gouverneur von Belgorod, Wjatscheslaw Gladkow, auf Telegramm mit. Sie seien von Granatsplittern getroffen und in ein Krankenhaus gebracht worden.

In der Region Kursk wurden unterdessen bei einem ukrainischen Drohnenangriff auf ein Auto drei Menschen verletzt, wie der lokale Gouverneur Alexej Smirnow mitteilte. Die Ukraine nimmt regelmäßig die Region Belgorod unter Beschuss, die an die ukrainische Region Charkiw grenzt.