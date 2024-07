Russlands tödlicher Plan: Mordkomplott gegen deutschen Rüstungsboss aufgedeckt

US-Geheimdienste entdeckten Anfang des Jahres, dass die russische Regierung plante, Armin Papperger, den Geschäftsführer des deutschen Rüstungsunternehmens Rheinmetall, zu ermorden, um die Unterstützung der Ukraine zu schwächen.

Dies war Teil einer umfassenderen russischen Sabotagekampagne gegen europäische Verteidigungsindustrie-Führungskräfte, die die Ukraine unterstützen, berichtete CNN. Die USA informierten Deutschland, dessen Sicherheitsdienste den Anschlag vereiteln konnten. Rheinmetall ist ein bedeutender Hersteller von Artilleriegeschossen und Militärfahrzeugen für die Ukraine, was Russland stark beunruhigt.

Die nicht zuvor berichtete Serie von Anschlagsplänen erklärt die zunehmenden Warnungen von NATO-Beamten vor der Ernsthaftigkeit der russischen Sabotagekampagne, die das Potenzial hat, zu einem bewaffneten Konflikt in Osteuropa zu führen.

Hochrangige NATO-Beamte äußerten, dass Russlands verdeckte Sabotageaktivitäten strategische Konsequenzen haben. US- und europäische Beamte arbeiten zusammen, um diese Aktivitäten aufzudecken und zu stören, während die USA klarmachen, dass die Unterstützung für die Ukraine trotz russischer Aktionen fortgesetzt wird.

Sabotagekampagne

Russlands Sabotagekampagne umfasst verschiedene Aktivitäten, von Brandanschlägen bis hin zu Mordplänen, oft durchgeführt von lokalen Mittelsmännern. Diese Kampagne war ein zentrales Thema bei NATO-Treffen, wo eine bessere Zusammenarbeit und Informationsaustausch zur Aufdeckung dieser Aktivitäten diskutiert wurden.

Die Aktionen Russlands werfen schwierige Fragen zur Reaktion des Bündnisses auf, insbesondere in Bezug auf Artikel 5 der NATO-Charta. Russische Agenten wurden für verschiedene Sabotageakte in Europa verhaftet, was die Ernsthaftigkeit der Bedrohung unterstreicht.