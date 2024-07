Nach Putin will Orban jetzt den Gipfel mit Trump

Er war erst bei Putin und China-Diktator Xi Jinping (71) in Peking. Jetzt will Viktor Orban das Gipfeltreffen mit Donald Trump.

Viktor Orban hat aktuell den EU-Ratsvorsitz inne und reist munter durch die Welt. Die nächste Station sollen die USA sein.

Er fährt zu Trump

In Amerika will Orban allerdings nicht vorrangig Präsident Biden treffen, sondern dessen Herausforderer und Ex-Präsident Donald Trump. Nach dem NATO-Gipfel will Orban direkt weiterreisen und Trump in dessen Residenz Mar-a-Lago (Palm Beach, Florida) aufsuchen, wie US-Medien berichten.

Orbans Alleingang

Mit Joe Biden trifft er sich nicht zu einem Vier-Augen-Gespräch. Setzt Orban voll und ganz auf Trump als nächsten US-Präsidenten? Klar ist: Der ungarische Premier ist ein Trump-Fan. Das politische Zeichen, das er mit seinem Besuch setzt, ist unmissverständlich. Wie seine Reise in der EU ankommt, ist fraglich. Begeistert dürften die europäischen Staats- und Regierungschefs nicht sein.