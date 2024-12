Statue enthüllt: Sah so Kleopatra aus?

Sind wir dem Abbild Kleopatras einen Schritt näher gekommen? Eine neu entdeckte Statue zeigt einen runden, streng blickenden Kopf.

Wenn der Name Kleopatra fällt, denken viele an Elizabeth Taylor und ihre Rolle in dem Monumentalfilm "Cleopatra". Die Geschichte einer Frau, die die Herzen von Julius Cäsar und Marcus Antonius eroberte, um ihre Macht zu festigen, faszinierte schon viele Generationen. Allein ihr Tod ist seit über 2000 Jahren ein ungelöstes Rätsel.

Die Archäologin Kathleen Martinez von der Universität San Diego hat einen weiteren großen Fund gemacht. Nachdem sie bereits das mögliche Grab der letzten ägyptischen Pharaonin gefunden hatte, entdeckte sie nun eine neue Statue von Kleopatra.

Weiteres Mysterium

Neben der Statue wurden unzählige Münzen, die meisten mit einem Abbild von Kleopatra, rituelle Keramik, Öllampen, Kalksteingefäße, Bronzestatuen und ein Skarabäen-Amulett mit der Inschrift "Die Gerechtigkeit des Ras ist erschienen" gefunden.

Ein weiterer Fund ist eine 2000 Jahre alte Mumie mit einer goldenen Zunge. Wer diese Mumie ist und warum sie eine goldene Zunge hat, ist noch nicht bekannt.

Faszination Kleopatra

Die Entdeckerin dieser Schätze ist Kathleen Martinez. Nach einem Streit mit ihrem Vater entwickelte sie eine große Faszination für Kleopatra. Vor mehr als zwei Jahren entdeckten Martinez und ihr Team einen unterirdischen Tunnel, der vermutlich zu den letzten Ruhestätten der ägyptischen Schönheit und des römischen Feldherrn Marcus Antonius führt.