Peitsche, Hut und Rätsel: Indiana Jones wie nie zuvor

Der schwedische Entwickler MachineGames, bekannt für seine Arbeit an der Wolfenstein-Reihe, hat sein neuestes Spiel Indiana Jones und der Große Kreis veröffentlicht.

Der Titel steht ab sofort für Xbox Series X/S und PC bereit. Eine Version für die PlayStation 5 soll im Frühjahr 2025 folgen.

Von der Kinoleinwand auf die Konsole

Die Handlung von Indiana Jones und der Große Kreis spielt im Jahr 1937, zwischen den Filmen Jäger des verlorenen Schatzes und Indiana Jones und der letzte Kreuzzug. Der Spieler übernimmt die Rolle des bekannten Archäologen, der auf eine internationale Mission geschickt wird, um einen alten Schlüssel zu einer mysteriösen Macht zu finden, bevor er in die Hände dunkler Mächte fällt.

This is your reminder that #IndianaJones and the Great Circle is out... now! pic.twitter.com/401dzmuWg9 — Bethesda (@bethesda) December 9, 2024

Die Geschichte führt die Spieler an verschiedene Schauplätze weltweit, darunter den Vatikan (Italien), Ägypten und die Tempel von Sukhothai (Thailand). Dabei werden klassische Indiana-Jones-Elemente wie Rätsel, Entdeckungen und actionreiche Auseinandersetzungen in den Mittelpunkt gerückt.

Verfügbarkeit und technische Details

Das Spiel ist für Besitzer eines Xbox Game Pass Ultimate oder PC Game Pass-Abonnements ohne zusätzliche Kosten verfügbar. Cloud-Gaming wird ebenfalls unterstützt, was Spielern erlaubt, den Titel auch mobil zu spielen. Zeitgleich mit dem offiziellen Launch wurde ein erstes großes Update veröffentlicht.

Dieses fügt unter anderem Path Tracing für die PC-Version hinzu und behebt technische Probleme wie Abstürze, langsame Ladezeiten von Objekten im Spiel und fehlerhafte Animationen. Eine vollständige Liste der Änderungen kann online nachgelesen werden.

Spielmechaniken und Stil

Die Entwickler setzen auf eine Mischung aus linearem Storytelling und offenen Arealen, die den Spielern Raum zur Erkundung lassen. Indiana Jones’ ikonische Peitsche kommt dabei nicht nur in Kämpfen zum Einsatz, sondern dient auch der Fortbewegung und Interaktion mit der Umgebung.

Play Indiana Jones and the Great Circle on Xbox Series X on December 9



✨ 4K Graphics

???? 60 FPS

???? Day One with @XboxGamePass

☁️ Cloud Enabled

⏯️ Quick Resume



You ready to travel around the world?: https://t.co/kDAuCFxklr pic.twitter.com/wTerKtu0co — Xbox (@Xbox) December 7, 2024

Spieler können ihren Weg durch die Herausforderungen mit heimlichem Vorgehen, klassischen Nahkämpfen oder Schusswaffen anpassen.

Zukünftige Inhalte und PS5-Veröffentlichung

Für das Frühjahr 2025 ist eine Version für die PlayStation 5 geplant. Zusätzlich arbeitet MachineGames an einer Erweiterung mit dem Titel The Order of Giants. Diese soll laut dem Kreativdirektor Axel Torvenius eine stark narrative Ausrichtung haben und die Hauptgeschichte um neue Facetten ergänzen. Weitere Details zur Handlung des DLCs werden in den kommenden Monaten erwartet.

Bewertungen und Perspektiven

Das Spiel wurde von der Fachpresse überwiegend positiv aufgenommen. Kritiker lobten insbesondere das Leveldesign, die spannenden Rätsel und die gelungene Integration von Elementen der Filmreihe.

The reviews are in! See what critics are saying about #IndianaJones and the Great Circle -- now available in Early Access and launching December 9! pic.twitter.com/UCKt3wjovX — Bethesda (@bethesda) December 6, 2024

Einige kleinere technische Probleme wurden zwar erwähnt, doch die ersten Updates scheinen diese bereits anzugehen. Mit Indiana Jones und der Große Kreis hat MachineGames einen Titel geschaffen, der Fans der Reihe wie auch Neulinge anspricht. Die kommende PS5-Version und zusätzliche Inhalte dürften die Reichweite des Spiels in den kommenden Jahren noch erweitern.