Schauriges Spektakel: Meteor-Sturm fliegt direkt auf Erde zu!

Bald ist es soweit: Ein glühender Regen von Meteoriten wird den Himmel in der kommenden Woche erleuchten.

Doch keine Angst, die Welt geht nicht unter. Dennoch sollte man dieses Naturschauspiel auf keinen Fall verpassen. Die berühmten Lyriden kommen zurück und sorgen jedes Jahr für eine atemberaubende Show am Himmel.

Wann?

Vom 16. bis 25. April wird der Meteorstrom zu sehen sein, in der Nacht vom 22. auf den 23. April erreicht er sein Maximum. Ein grandioses Spektakel, das man sich nicht entgehen lassen sollte. Auch in den Tagen davor und danach gibt es nachts viele wunderschöne Meteoriten zu bewundern. Bis in die Morgenstunden werden sie sichtbar sein.

Wo ansehen?

Am besten geht man dafür aufs Land, fernab von der Stadt und ihrem künstlichen Licht. Ein Berg oder Hügel ist die ideale Location, um die Meteore bis in die frühen Morgenstunden zu beobachten. In Österreich ist das Phänomen gut sichtbar, solange der Himmel finster genug ist. Eine freie Sicht nach oben ist selbstverständlich eine weitere Voraussetzung, um den Strom in seiner vollen Pracht sehen zu können.