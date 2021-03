Es gibt bisher noch keinen Verdächtigen.

Bei einer Schießerei in Houston im US-Staat Texas sind am späten Mittwochabend (Ortszeit) nach Polizei-Angaben drei Personen getötet und eine weitere verletzt worden. Die verwundete Person wurde laut einem Polizei-Tweet in ein nahe gelegenes Krankenhaus eingeliefert. Nach Angaben eines Polizei-Offiziers gegenüber der New York Times konnte vorerst kein Verdächtiger identifiziert werden. Auch die Motivlage war demnach noch unklar.