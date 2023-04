Schock: 5 Jahre altes Mädchen tot im Müllsack gefunden

Ein grausamer Vorfall erschüttert Frankreich: Im Vogesen-Ort Rambervillers wurde ein fünfjähriges Mädchen tot in einem Müllsack aufgefunden. Nun wird ein tatverdächtiger Jugendlicher festgenommen.

Die Mutter des Opfers, eine Frau rumänischer Abstammung, fordert öffentlich Gerechtigkeit für ihre Tochter. Unter Tränen betonte sie, dass der mutmaßliche Täter ihr Leben zerstört habe und sie "ihre kleine Prinzessin" für immer verloren habe.

Verdächtiger fiel bereits wegen Kindesmissbrauch auf

Wie der Bürgermeister Jean-Pierre Michel berichtet, befand sich der jugendliche Tatverdächtige in der Wohnung, in der die Leiche des fünfjährigen Mädchens in einem Müllsack gefunden wurde. Der Jugendliche war den Behörden bereits bekannt, da er in der Vergangenheit wegen Taten im Zusammenhang mit sexuellem Missbrauch kleiner Kinder aufgefallen war. Der tatverdächtige Jugendliche im Alter von 15 oder 16 Jahren war vor einigen Wochen aus einer psychiatrischen Einrichtung entlassen worden. Die Mutter des Opfers kritisiert das Vorgehen der Behörden und fordert eine Aufklärung der Umstände.

Zuvor als vermisst gemeldet

Die Eltern hatten ihre Tochter kurz zuvor als vermisst gemeldet, nachdem das Mädchen vor dem Haus der Eltern gespielt hatte. Der Fundort der Leiche befindet sich laut der Zeitung "Le Republicain Lorrain" nur etwa hundert Meter vom Zuhause des Mädchens entfernt.