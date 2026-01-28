Schock in Kastelruth: Migrant (30) tot in Abstellraum entdeckt

Ein 30-Jähriger ist bereits vergangenen Freitag im Südtiroler Ort Kastelruth tot im Abstellraum eines Privathauses entdeckt worden.

Der Gambier soll laut einem Online-Bericht von "Rai Südtirol" (Mittwoch) mehrere Tage vor seinem Fund an einer Kohlenmonoxidvergiftung gestorben sein. Der Mann bewohnte einen kleinen Abstellraum unter einer Treppe, der keine Heizung hatte. Er benutzte einen Holzkohleofen, der die Vergiftung ausgelöst haben könnte.

Andere Bewohner des Hauses - ebenfalls Migranten - verständigten die Einsatzkräfte, nachdem sie den 30-Jährigen einige Tage nicht gesehen hatten. Er reagierte auch nicht auf Klopfen an die Tür des Abstellraums. Die Staatsanwaltschaft leitete nun eine Untersuchung zum Tod des Mannes ein. Die Carabinieri wiederum wollen den Bedingungen, unter denen die Menschen in diesem Haus leben, nachgehen.