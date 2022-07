Schon wieder Hai-Attacken – zwei an einem Tag

Das Tier habe ihn ''getroffen und vom Brett geschleudert'', erzählt Surfer Shawn Donnelly.

USA. Im US-Bundesstaat New York geht die Angst um: Allein in den letzten beiden Wochen wurden an der Küste der dicht besiedelten Insel Long Island vier Menschen von Haien attackiert – zwei davon am Mittwoch. Surfer Shawn Donnelly (41) schildert dem US-Sender "CBS" den Moment als er von einem Hai attackiert wurde: Das Tier habe ihn "getroffen und vom Brett geschleudert", so der 41-Jährige. Er hatte Glück und überlebte den Angriff ohne schwere Verletzung, aber der Schock bleibt.

"Als ich mich umdrehte, sah ich die Rückenflosse", erinnert sich der Surfer. Er wurde am Smith Point Beach von einem 1,50 Meter langen Sandtigerhai angegriffen, als er gerade auf eine Welle wartete. Donnelly bemerkte eine blutende Wunde am Bein. "Das Tier war direkt neben mir, ich hab einfach drauflosgeschlagen", so der Surfer. Er konnte eine Welle erwischen und paddelte so schnell wie möglich zum Strand zurück. Er erlitt eine Bissverletzung am Unterschenkel und kam ins Krankenhaus.

Zwei Hai-Angriffe an einem Tag

Am selben Tag kam es vor der Südküste von Long Island erneut zu einer Hai-Attacke. Dieses Mal erwischte es einen 49-jährigen Touristen aus Arizona. Er war gerade in hüfttiefem Wasser, als der Hai ihn in Handgelenk und Gesäß biss. Auch er konnte sich retten und wurde ins Spital gebracht. Der Tourist erlitt keine lebensgefährlichen Verletzungen.

Durch Schutzprogramme stieg die Zahl der Haie an der Atlantikküste in den letzten 10 Jahren spürbar, nachdem sie durch Überfischung und Wasserverschmutzung stark geschrumpft waren. Hai-Angriffe seien nach wie vor eine Seltenheit: "Letztes Jahr gab es weltweit 73 unprovozierte Angriffe", erklärt Meereswissenschaftler Chris Paparo vom der New Yorker Stony-Brook-Universität.

"Sie interessieren sich nicht für uns"

"Sie interessieren sich nicht für uns", sagt Dr. Bob Hueter von der Organisation "Ocearch" über Haie. "Wenn sie beißen, ist das im Normalfall ein Versehen." Auch er sieht in den Haisichtungen einen Erfolg für den Naturschutz: Wenn man der Natur die Chance gebe, würde sie sich auch erholen.

Die Küste von Long Island soll dennoch jetzt besser überwacht werden, um Strandbesucher rechtzeitig vor Haien zu warnen. Auch der Einsatz von Drohnen ist dafür geplant.