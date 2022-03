Schottische Hochzeit wird zu Massenschlägerei

Chaos-Hochzeit in Schottland: Für ein frisch verheiratetes Ehepaar und den Trauzeugen endete ihre große Nacht hinter Gittern.

So hatten sich Claire und Eamonn Goodbrand ihre Hochzeit sicher nicht vorgestellt. Am Tag der Trauung hauten die beiden auf den Putz – und nicht nur dorthin. Der Vorfall in Bathgate Hills bei Edinburgh ereignete sich bereits im Juni 2019, sorgt aber auch heute noch für Kopfschütteln.

Hochzeitsgäste schwer verletzt

Während der Trauung attackierte Claire ihre eigene Mutter Cherry-Ann Lindsay, zerrte sie an den Haaren und schlug ihr ins Gesicht. Dann eskalierte es völlig: Auch Eamonn und sein Bruder, Trauzeuge Kieran Goodbrand, rasteten aus und schlugen auf einen Hochzeitsgast ein. Sie drückten dem Mann Finger in die Augen, schlugen auch auf dem Boden liegend noch auf in ein und bissen sogar zu. Auch ein weiterer Gast wurde verletzt.

Nach Eintreffen der Polizei klickten bei allen Beteiligten die Handschellen. Claire, Eamonn und Kieran verbrachten die Hochzeitsnacht getrennt in Einzel-Zellen.Fotos nach der Entlassung zeigen Kopfverletzungen bei den beiden Männern.

Vor Gericht gab das Trio ihren Gewaltexzess zu. Der Prozess wurde auf 29. April vertagt.