In der Stadt Sacramento im US-Bundesstaat Kalifornien sind mindestens sechs Menschen erschossen worden.

Neun weitere Menschen seien verletzt worden, teilte die Polizei Sonntagfrüh (Ortszeit) mit. Die Sicherheitskräfte riefen dazu auf, die betroffene Gegend in der Innenstadt zu meiden. Weitere Einzelheiten waren zunächst nicht bekannt. Vor gut einem Monat hatte ein Mann in einer Kirche in Sacramento mindestens vier Menschen erschossen und anschließend auch sich selbst getötet.