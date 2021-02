Vier Tote bei Brand in Infektionskrankenhaus in der Ukraine

Mitten in der Corona-Pandemie sind bei einem Brand in einem Infektionskrankenhaus im Südosten der Ukraine vier Menschen ums Leben gekommen.

Bei einem Feuer in Saporischschja starben nach Angaben der ukrainischen Gesundheitsminister Maxim Stepanow in der Nacht auf Donnerstag drei Patienten der Intensivstation und eine 26-jährige Ärztin. Acht weitere Patienten wurden gerettet. Zwei davon erlitten Rauchvergiftungen und Verbrennungen.

Bei den Löscharbeiten im Erdgeschoß des fünfstöckigen Gebäudes waren 60 Feuerwehrleute im Einsatz. Die Brandursache war zunächst unklar. In der Ukraine kommt es wegen unzureichenden Brandschutzes immer wieder zu Feuern. Erst vor knapp zwei Wochen waren 15 bettlägerige Menschen bei einem Brand in einem illegal betriebenen Altersheim in der ostukrainischen Metropole Charkiw ums Leben gekommen.