Schwerer Sonnensturm könnte Internet auslöschen

Wenn am Freitagmittag das Internet oder das GPS nicht funktioniert, sind schwere Sonnenstürme schuld. Experten warnen auch vor Ausfällen bei der Stromversorgung.

Die Sonneneruption begann bereits am Mittwoch, wo von der Sonne mehrere große Plasmaausbrüche entdeckt wurden. Die Experten der National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) in den USA veröffentlichten eine Notfallwarnung für geomagnetische Stürme. "Geomagnetische Stürme können die Infrastruktur in der erdnahen Umlaufbahn und auf der Erdoberfläche beeinträchtigen", heißt es in der Erklärung. Der Sturm könnte "möglicherweise die Kommunikation, das Stromnetz, die Navigation, den Funk- und Satellitenbetrieb stören." Für einige könnte laut den Wissenschaftlern auch das Internet gelöscht werden.

Sonnensturm: Stärkster seit 20 Jahren

Mindestens fünf Eruptionen gab es seit Mittwoch, die in Richtung Erde waren. Diese Sonneneruptionen verursachen geomagnetische Stürme. Das letzte Mal war die Erde im Jänner 2005 von so einer höhen Strahlendosis getroffen worden.