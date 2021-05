Für vorübergehend zwei Monate sollen die „Scooter-Sheriffs“ im Einsatz sein. Möglich macht dies eine Kooperation aus Wirtschaftskammer und Lime

In Wien ist ab sofort ein eigener Scooter-Ordner im Einsatz. Er soll darauf achten, dass die Elektro-Leihroller nicht falsch abgestellt werden - also etwa vor Geschäftseingängen oder Einfahrten. Das Projekt wurde gemeinsam von der Wirtschaftskammer und dem Scooter-Anbieter Lime umgesetzt, wie es am Donnerstag in einer Aussendung hieß.

Bei seinen Kontrollgängen wird der Ordner nicht nur prüfen, ob korrekt geparkt wird, sondern er stellt die Gefährte bei Bedarf auch um. Vorerst ist das Projekt für zwei Monate geplant, wobei der Kontrolleur an drei Tagen in der Woche unterwegs ist. Die Flotte von Lime besteht aus rund 1.400 Leihgeräten. Damit wird das je Betreiber erlaubte Maximum von 1.500 nahezu ausgeschöpft.