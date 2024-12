Selenskyj kündigt humanitäre Hilfe für Syrien an

"Grain from Ukraine" soll Menschen vor Hunger schützen

Die Ukraine ist nach den Worten von Präsident Wolodymyr Selenskyj zu humanitärer Hilfe für Syrien bereit. In Absprache mit seiner Regierung sei Nahrungsmittelhilfe aus dem Programm "Grain from Ukraine" erörtert worden, um der Bevölkerung Syriens zu helfen, sagte Selenskyj in seiner Videoansprache. "Jetzt können wir den Syrern mit ukrainischem Weizen, Mehl und unserem Öl helfen - unseren Produkten, die weltweit zur Gewährleistung der Ernährungssicherheit eingesetzt werden."

Konkret müsse nun mit Vertretern Syriens die Logistik abgesprochen werden. "Wir werden diese Region auf jeden Fall unterstützen, damit die Ruhe dort zu einem Stützpfeiler für unsere Bewegung hin zu einem echten Frieden werden kann."

Kiew hilft Ländern am Rande der Hungersnot

Das 2022 ins Leben gerufenen humanitäre Programm sieht vor, dass Geberstaaten und andere Organisationen landwirtschaftliche Produkte direkt von ukrainischen Produzenten kaufen und in Länder verschicken, die am Rande einer Hungersnot stehen - vor allem in Afrika und Asien.

Syriens langjähriger Machthaber Bashar al-Assad war vor wenigen Tagen nach einer Überraschungsoffensive islamistischer Rebellen gestürzt worden. Große Teile des Landes waren nach einem Bürgerkrieg, der in dem Land nach dem Arabischen Frühling 2011 im Land ausgebrochen war, zerstört worden. Nach anfänglichen Erfolgen der Rebellen war der Aufstand mit russischer Militärhilfe niedergeschlagen worden.