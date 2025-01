Sessellift abgestürzt: Viele Verletzte

In einem Ski-Gebiet in den Pyrenäen ist ein Sessellift abgestürzt. Mehr als 30 Menschen wurden bei dem Unfall verletzt – neun sollen in kritischem Zustand sein.

Madrid. Bei einem Skilift-Unfall sind im spanischen Astún mehr als 30 Menschen verletzt worden. Neun seien nach ersten Informationen in kritischem Zustand, außerdem gebe es acht Schwerverletzte, teilte die Regierung der Region Aragonien im Nordosten des Landes mit. Die genaue Ursache des Unfalls werde noch untersucht, hieß es. Nach ersten Erkenntnissen könnte ein Problem mit dem Tragseil dazu geführt haben, dass ein Sessellift aus der Verankerung geriet. #ÚLTIMAHORA #Astún Nueve heridos muy graves, ocho graves y de momento se desconoce cifra total de heridos porque siguen evacuando. La más grave es una mujer y la van a trasladar al Servet en helicóptero. pic.twitter.com/ypVTb9Qra3 — Huesca esRadio (@EsRadio_Huesca) January 18, 2025 Die Skistation wurde umgehend geschlossen, zahlreiche Rettungsmaßnahmen sind im Gange. Mehrere Krankenwagen und vier Hubschrauber sind nach Medienberichten im Einsatz, um die Betroffenen zu bergen und in umliegende Krankenhäuser zu bringen. Zu den Nationalitäten der Verletzten wurde zunächst nichts mitgeteilt.