Shitstorm gegen Googles KI Gemini

Neue Aufregung um Googles KI-Programm Gemini. Es sollte die Konkurrenz zur beliebtesten künstlichen Intelligenz ChatGPT werden, stattdessen gibt es derzeit viel Ärger.

Der Bot liefert in Serie unfassbare Antworten: Es möchte sich etwa nicht festlegen, ob Adolf Hitler schlimmer war als Elon Musk, ob man Caitlyn Jenner misgendern (das falsche Geschlecht zuordnen) dürfte, um einen Atomkrieg zu verhindern – oder es wird kategorisch behauptet, dass es keinen Rassismus gegen Weiße geben könne.

Elon Musk selbst gibt sich in einem Posting auf seinem eigenen sozialen Medium X alarmiert.

Given that the Gemini AI will be at the heart of every Google product and YouTube, this is extremely alarming!



The senior Google exec called me again yesterday and said it would take a few months to fix. Previously, he thought it would be faster.



My response to him was that I… https://t.co/23uc7dd5fw