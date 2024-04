Sie ist die populärste Frau auf TikTok

Die 23-jährige Australierin Leah Halton sorgt mit ihren Lip-Sync-Clips für einen neuen TikTok-Rekord.

Lip Sync ("Lippensynchronisation") ist ein beliebter Trend auf TikTok, bei dem User ihre Lippen in bester Playback-Manier zu trendigen Songs bewegen. Auch Leah Halton begeistert auf der Online-Plattform Millionen von Fans mit ihren Videos. Nun ist sie drauf und dran, die beliebteste TikTok-Creatorin aller Zeiten zu werden.

Bald 700 Millionen Views

Die Performance der jungen Australierin zu YG Marleys "Praise Jah In The Moodnlight" wurde bislang knapp 700 Millionen Mal angeschaut und dabei mit 45 Millionen Likes ausgezeichnet. Derzeit folgen Halton fast acht Millionen Fans, die insgesamt schon 200 Mal ihren Content geliked haben. Macht sie in diesem Tempo weiter, könnte sie dahingehend schon bald alle Rekorde brechen.