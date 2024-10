Skandal: Bestatter bot Drogen für Sex mit Leichen an

17 Jahre Haft für einen Bestatter, der mit nackten Toten posierte und einen Mann zur Leichenschändung anstiften wollte.

Einem Bericht des "Daily Star" nach erschüttert ein entsetzlicher Skandal die Bestattungsbranche in England. Nigel Robinson-Wright, ein Totengräber aus Blackpool, wurde zu 17 Jahren Gefängnis verurteilt, nachdem er mehrere abscheuliche Sexualverbrechen in seinem Betrieb in Preston gestanden hatte. Während einer Untersuchung zur Wahrung der Würde Verstorbener wurde bekannt, dass Robinson-Wright anstößige Fotos von sich neben nackten Leichnamen gemacht und einem anderen Mann Drogen angeboten hat, um sexuelle Handlungen mit einer Leiche vorzunehmen.

Die Untersuchung, ausgelöst durch den Fall des nekrophilen Mörders David Fuller, verdeutlicht die erschreckende Unkontrolliertheit in der Bestattungsbranche. Sir Jonathan Michael, der Vorsitzende der Untersuchung, betonte, dass die Menschen schockiert seien, dass es keine Aufsicht über Bestatter gebe. Er fordert deshalb die Einführung eines unabhängigen Regulators für Bestattungsunternehmen, um die Sicherheit und Würde der Verstorbenen zu gewährleisten.